У Києві відкриють другий у світі GovTech-центр. Чим він займатиметься

Всесвітній економічний форум, Міністерство цифрової трансформації України та Фонд Східна Європа відкриють у Києві другий у світі GovTech-центр (GGTC Kyiv). Він сприятиме міжнародній співпраці з питань цифрових інновацій у державному секторі, а також фактично стане платформою для популяризації українського досвіду цифровізації на глобальному рівні.

Про це повідомила пресслужба Всесвітнього економічного форуму.

Київський GovTech-центр стане частиною мережі Центру аналізу й координації четвертої промислової революції Всесвітнього економічного форуму (C4IR) і лише другим у світі центром, який зосереджується на урядових технологіях. Перший такий відкрився в німецькій столиці Берліні в січні 2024 року.

Український центр обʼєднає представників уряду, бізнесу, громадськості, академічних кіл, щоб вони співпрацювали у сфері цифрових реформ.

«Центр в Україні сприятиме нашим глобальним зусиллям, спрямованим на розкриття значного потенціалу цифрових технологій для покращення державних послуг і створення нових цінностей. Центр виступатиме каталізатором співпраці державного і приватного секторів, просуваючи цифровий розвиток та інновації в такий критичний для України та Європи час», — сказав виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек.

Як зазначають у Всесвітньому економічному форумі, Україна останніми роками стала світовим лідером у галузі державних цифрових технологій, тож її досвід буде корисним для інших країн.

«У 2019 році ми почали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де розмістять Global Government Technology Centre. Це не випадковість. Ми створили одне з найкращих технологічних рішень для уряду — застосунок «Дія». Це чудово, що міжнародні партнери, зокрема команда Всесвітнього економічного форуму, розглядають «Дію» як кейс-стаді, а досвід цифрової трансформації України — як приклад для інших країн», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відкриття GovTech-центру в Києві офіційно підписали на полях заходу Diia Summit у Цюріху. Ця подія спрямована на демонстрацію результатів реформ Мінцифри та того, як цим досягненням сприяла міжнародна співпраця, зокрема зі швейцарськими партнерами.

Такий міжнародний захід застосунок з надання держпослуг «Дія» проводить уже втретє. У 2022 така подія відбулася в Давосі у Швейцарії, у 2023 — у Вашингтоні, а цьогоріч — у Цюриху.

«Такі спільні презентації з донорами показують нашу прозорість і підзвітність, а це дозволяє залучити додаткові ресурси для розвитку цифрової держави», — повідомив Федоров.

Цьогоріч у січні на зустрічі в Давосі Україна і Швейцарія домовилися про співпрацю в галузі цифрової трансформації. Відкриття GovTech-центру в Києві є частиною листа про наміри, який тоді підписали обидві сторони.

Центр аналізу і координації четвертої промислової революції є платформою для співпраці, яка обʼєднує державний і приватний сектори для розвитку технологічних переваг для суспільства з мінімізацією ризиків.

У 2017 році Всесвітній економічний форум відкрив перший Центр аналізу і координації четвертої промислової революції в американському Сан-Франциско (штат Каліфорнія), а невдовзі зʼявилися центри в Японії та Індії.

Зараз мережа включає центри в Остіні (Техас, США), Детройті (Мічиган, США), Азербайджані, Німеччині, Ізраїлі, Казахстані, Малайзії, Катарі, Руанді, Саудівській Аравії, Сербії, індійському штаті Телангана, ОАЕ, Вʼєтнамі, а тепер і в Україні.