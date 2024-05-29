У Колумбії парламент заборонив кориду

Конгрес Колумбії (парламент) ухвалив загальнонаціональну заборону кориди у країні.

Про це пише Associated Press.

Колумбія була однією з пʼяти латиноамериканських країн, які дозволяли кориду, разом з Венесуелою, Перу, Мексикою та Еквадором. Дві останні частково вже заборонили кориду в деяких штатах і містах.

Ця ініціатива викликала спротив у колумбійському парламенті, де за останні шість років провалилися щонайменше чотири законопроєкти, якими намагалися заборонити кориду.

Однак 28 травня 93 депутати проголосували за заборону кориди, проти були двоє.

Тепер текст законопроєкту мають остаточно узгодити в Сенаті та Палаті представників Конгресу. Ця процедура зазвичай просувається легко і потрібна, щоб скорегувати дрібні деталі, перш ніж документ підпише президент.

У разі підписання документа президентом заборона стане чинною через три роки.

Схвалений законопроєкт спрямований на поступову заборону практики «жорстоких розваг з тваринами», які включають бої биків, корралехи, у яких немає тореадора, а також шоу з телятами та бичками.