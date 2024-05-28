У «Дії» відновили роботу послуг для водіїв

Сьогодні, 28 травня, на порталі та в застосунку «Дія» знову запрацювали дві послуги для водіїв.
Про це повідомили в Telegram «Дії».
Тож українські водії знову можуть:
- Замовити, оплатити й замінити водійське за кілька кліків. Посвідчення можна буде отримати у сервісному центрі МВС чи оформити доставку.
- Купити й продати авто онлайн. Номери й техпаспорт отримати можна доставкою.
Сервіси для водіїв у «Дії» були недоступні з 24 травня, оскільки Головний сервісний центр МВС змінював реквізити для оплати рахунків.