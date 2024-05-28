У США померла бортпровідниця з найбільшим стажем польотів у світі

У США у віці 88 років померла Бетт Неш — володарка світового рекорду Гіннеса як бортпровідниця з найбільшим стажем.

Про це повідомили American Airlines та Асоціація професійних бортпровідників США.

Неш почала працювати в 1957 році в авіакомпанії Eastern Airlines, яка пізніше стала American Airlines, пише ABC News.

Жінка переважно літала маршрутом між Вашингтоном, де вона проживала, та Бостоном, аби щовечора бути вдома і мати можливість піклуватися про сина, який мав синдром Дауна.

У 2022 році вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса як стюардеса з найдовшим стажем.

Коли Неш тільки починала свою авіаційну карʼєру, пасажири купували страхування життя в торговому автоматі перед посадкою, а польоти між Нью-Йорком і Вашингтоном коштували 12 доларів, казала вона в інтервʼю ABC News.

Неш розповідала, що в ті часи авіакомпанія перевіряла її вдома, щоб переконатися, що вона не живе з чоловіком, оскільки стюардеси мали бути самотніми. Авіакомпанія також зважувала її перед змінами й могла відсторонити, якщо вона набрала забагато ваги.

Неш так ніколи офіційно й не вийшла на пенсію. Вона померла 17 травня в хоспісі невдовзі після того, як їй діагностували рак молочної залози.