У Кривому Розі на ремонті укриттів розікрали мільйон гривень. Підозрюваних відправили під варту

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу освіти виконкому однієї з районних рад у Кривому Розі та п’ятьом її співучасникам.

Вони скористалися своїм службовим становищем і розробили план відмивання грошей на поточному ремонті укриттів у закладах освіти міста.

До схеми виконком залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців.

Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цього підконтрольним підрядникам переказали гроші, які в подальшому розподілили між фігурантами.

Загальна сума збитків сягнула понад мільйон гривень.

Під час обшуку в домівках і на роботі підозрюваних слідчі виявили гроші та документи, що підтверджують реалізацію схеми.

Усім фігурантам обрали запобіжні заходи — їх триматимуть під вартою. Водночас начальницю та бухгалтера відділу освіти виконкому відсторонили від займаних посад.