У Кривому Розі на ремонті укриттів розікрали мільйон гривень. Підозрюваних відправили під варту

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу освіти виконкому однієї з районних рад у Кривому Розі та п’ятьом її співучасникам.
Вони скористалися своїм службовим становищем і розробили план відмивання грошей на поточному ремонті укриттів у закладах освіти міста.
До схеми виконком залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців.
Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цього підконтрольним підрядникам переказали гроші, які в подальшому розподілили між фігурантами.
Загальна сума збитків сягнула понад мільйон гривень.
Під час обшуку в домівках і на роботі підозрюваних слідчі виявили гроші та документи, що підтверджують реалізацію схеми.
Усім фігурантам обрали запобіжні заходи — їх триматимуть під вартою. Водночас начальницю та бухгалтера відділу освіти виконкому відсторонили від займаних посад.