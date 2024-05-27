У Німеччині колишнього офіцера Бундесверу засудили до 3,5 року увʼязнення за шпигунство на користь рф

Суд у німецькому місті Дюссельдорфі засудив до 3,5 року увʼязнення колишнього офіцера збройних сил Німеччини (Бундесверу) 54-річного Томаса Г., який зізнався в шпигунстві на користь путінського режиму.

Про це повідомляє Bild.

Своїм мотивом засуджений за шпигунство назвав «побоювання ядерної ескалації війни в Україні». За словами підсудного, він хотів уберегти свою батьківщину від ядерної загрози.

Останнім поштовхом до того, щоб запропонувати росіянам співпрацю, стало відповідне повідомлення «ймовірно, в TikTok». У той час Томас Г. стежив у соцмережі за проросійським блогером, пов’язаним з ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини».

Після цього колишній офіцер Бундесверу з травня 2023 року кілька разів зв’язувався з посольством росії в Берліні та консульством у Бонні, пропонував співпрацю, збирав необхідну інформацію з офіційних джерел і передавав російській розвідці.

Тоді Томас Г. працював в управлінні Бундесверу із закупівель у місті Кобленці. Цей відділ відповідає, зокрема, за оснащення Бундесверу зброєю, а також за розробку, випробування та закупівлю військової техніки.

Про арешт Томаса Г. прокуратура Німеччини повідомила ще в серпні минулого року.