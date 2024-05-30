В Україні запустили неостраховий персональний медсервіс lilo. Ось у чому його перевага

В Україні зʼявився диджиталізований медичний страховий сервіс для індивідуальних клієнтів — lilo. Його мета — допомогти людям не лише заощаджувати кошти у разі хвороб, а й запобігати їхньому виникненню та належно підтримувати стан організму. Ключовою особливістю сервісу є націленість на превенцію, тобто на уникнення хвороб, а не суто класичне покриття витрат на захворювання.

Запустили сервіс співзасновники медичних платформ Helsi, eHealth, ексголова Prozorro та інші, а серед стратегічних партнерів — голова мережі клінік «Добробут».

В основі продукту — сервісність, зручність та простота. Для кожного клієнта персональний лікар розробляє індивідуальний план підтримки здоровʼя залежно від потреб та особливостей організму.

Засновники сервісу кажуть, що, на відміну від класичних медичних страхових, умови яких націлені більшою мірою на корпоративних клієнтів, команда lilo розвиває індивідуальне медичне страхування, окрім корпоративного. Сервіс влаштовано так, щоб максимально персоналізувати послуги під запит кожного клієнта і допомогти постійно підтримувати здоровʼя, незалежно від того, оформляє підписку окрема людина чи бізнес для співробітників.

«Усі, хто мав досвід страхування здоровʼя, знають, що це заплутана бюрократична система, з купою зідзвонів, уточнень, довгих бланків зі складною термінологією. І це одна з причин низької популярності медичного страхування в нашій країні. В lilo ми хочемо втілити досвід найкращих диджитал-сервісів України в єдиному застосунку», — пояснює один із кофаундерів lilo, ексголова Prozorro Василь Задворний.

lilo пропонує річну підписку із підписанням всіх документів онлайн за допомогою «Дії», підбір персонального лікаря та перший огляд для формування індивідуального плану здоровʼя, цілодобову підтримку в чаті застосунку та особистий кабінет з історією здоровʼя, можливістю планувати візити до лікарів, процедури та здавання аналізів.

На старті підписка діє тільки в межах Києва, з обслуговуванням у мережі клінік «Добробут». Надалі lilo планують розширення — як географічне, так і сервісне.

Основні послуги, які покриває медичне страхування lilo, — розробка індивідуального плану лікування, постійний моніторинг та корегування стану здоровʼя, регулярні чекапи, лабораторні та інструментальні дослідження, забезпечення призначеними ліками та вітамінами, консультації лікарів, виклик швидкої та госпіталізація, лікування в умовах стаціонару, масажі та інші медичні процедури.

Щомісячна оплата річної підписки — 2 495 грн (за умови оплати частинами) із покриттям медичних послуг в 1 млн грн. Завантажити застосунок можна на App Store та на Google Play.