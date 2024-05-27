Франція скасовує надзвичайний стан у Новій Каледонії після заворушень

Президент Франції Емманюель Макрон скасував надзвичайний стан у французькій тихоокеанській території Нова Каледонія, щоб розпочати політичний діалог після заворушень та процес деескалації.
Про це йдеться у заяві Офісу президента Франції, передає AP.
Надзвичайний стан у Новій Каледонії завершиться 27 травня о 20:00 за Парижем, що означає, що в Новій Каледонії його офіційно скасують у 05:00 28 травня. Водночас Франція направить на острови ще 480 жандармів, збільшивши кількість французьких Сил безпеки на тихоокеанській території приблизно до 3 500 людей.
Мета такого рішення — дозволити зустрічі основної політичної коаліції за незалежність FLNKS, а також дозволити посадовцям та іншим місцевим лідерам прийти до мітингувальників і закликати їх зняти барикади.
Емманюель Макрон неодноразово наполягав, щоб у Новій Каледонії зняли барикади. У конфлікті є дві сторони — корінні канаки, які хочуть незалежності, і профранцузькі місцеві лідери, які цього не хочуть.
У своїй заяві французький президент наголосив, що зняття барикад — це «необхідна умова для початку конкретних і серйозних переговорів».
Париж 15 травня запровадив надзвичайний стан щонайменше на 12 днів у Новій Каледонії, щоб посилити повноваження поліції. Це відбулося на тлі масових заворушень на островах, які спричинив французький законопроєкт про дозвіл французам, котрі прожили в Новій Каледонії 10 років, голосувати на місцевих виборах. Через сутички загинули семеро людей.
- Франція анексувала Нову Каледонію в 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946 році. Економіка Нової Каледонії базується на видобутку нікелю. Істотний дохід приносить туризм, а також фінансові субсидії від Франції. Виборча реформа — один з ключових етапів у боротьбі за роль Франції на багатому корисними копалинами острові.
- Канаки — корінне меланезійське населення Нової Каледонії. Вони є найбільшою громадою країни, хоча й становлять менше половини її населення — 40%. Загалом населення Нової Каледонії становить близько 300 тисяч людей, пише BBC, а з 1998 року туди переїхали понад 40 тисяч громадян Франції.