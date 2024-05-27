У Папуа Новій Гвінеї понад 670 людей загинули через зсув ґрунту

Через потужний зсув ґрунту, який стався 24 травня в Папуа Новій Гвінеї, загинули близько 670 людей.

Про це повідомили у Міжнародній організації з міграції при ООН, передає BBC.

Голова представництва МОМ в країні Серхан Актопрак заявив, що наслідки пʼятничного зсуву в ізольованій провінції Енга виявилися більшими, ніж передбачалося спочатку.

Рятувальники перебувають у небезпеці, оскільки зсув продовжується.

Як пише The Guardian, близько 1 250 людей залишилися без домівок через зсув у провінції Енга. Понад 150 будинків були засипані і близько 250 будинків покинуті.

Унаслідок катастрофи щонайменше 1 000 людей були змушені покинути свої домівки.

Актопрак сказав, що сади, в яких вирощували їжу та робили запаси води, були майже повністю знищені.

При цьому точну кількість загиблих поки важко встановити. Актопрак розповів BBC, що команди, які намагаються знайти тіла, стикаються з небажанням деяких родичів підпускати важку техніку до своїх близьких.

Замість цього, за його словами, «люди використовують копалки, лопати, великі сільськогосподарські вила, щоб дістати тіла, поховані під землею».