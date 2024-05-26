Президент Франції відвідає Німеччину — це перший такий візит за 24 роки

Президент Франції Емманюель Макрон приїде до Німеччини з триденним візитом. Це стане першою такою поїздкою за останні 24 роки.

Про це пише Reuters.

Після візиту Макрона до Берліну, Дрездену і Мюнстеру відбудеться двостороннє засідання Кабінету міністрів. У такий спосіб Франція та Німеччина хочуть показати єдність перед парламентськими виборами до ЄС у червні.

Поїздка Емманюеля Макрона до Німеччини розглядатиметься як перевірка німецько-французьких відносин, які є рушійною силою формування політики ЄС у часи викликів — від війни рф проти України до можливого обрання Дональда Трампа президентом США.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц мають різні стилі керівництва. До того ж вони публічно сперечалися з різних питань — від оборони до ядерної енергетики. Однак наразі лідери досягли компромісів у різних сферах, що дозволило ЄС виступати більш єдиним фронтом. Також вони зійшлися на думці, що ЄС потрібно розширювати на схід.

Одна з головних прогалин у відносинах Франції та Німеччини — це європейська оборона. Якщо Трамп стане президентом США, то Штати стануть менш надійним союзником Європи, ніж за президентства Джо Байдена.

Франція зі своїм ядерним арсеналом наполягає на тому, що Європа має бути більш самостійна в питаннях оборони. Вона не підтримала рішення Німеччини купувати переважно американське обладнання для європейської ініціативи з ППО Sky Shield.

Тим часом Німеччина вважає, що немає надійної альтернативи широкій військовій співпраці зі США, оскільки в Європи недостатньо часу, щоб дочекатися, коли вітчизняна оборонна промисловість буде готова до таких загроз, як агресія росії.