Реперку Нікі Мінаж затримали в аеропорту Амстердаму за зберігання наркотиків — їй довелося скасувати концерт

Американська реперка Нікі Мінаж скасувала концерт в англійському Манчестері, бо її затримала поліція в амстердамському аеропорту «Схіпхол» за звинуваченнями у зберіганні легких наркотиків.

Про це пише Reuters.

Інцидент з Нікі Мінаж стався за кілька годин до запланованого початку шоу. Нідерландська поліція підтвердила, що 41-річну американку затримали, і додала, що вивозити легкі наркотики з Нідерландів заборонено. Нікі Мінаж оштрафували, а потім відпустили.

Співачка опублікувала відео на X, на якому, імовірно, співробітник аеропорту «Схіпхол» сказав їй, що поліція хоче «обшукати весь її багаж».

Потім Нікі Мінаж написала, що «тепер вони сказали, що знайшли траву», а її багаж забрали без згоди.

Та попри інцидент, реперка таки планує провести концерт у Манчестері. Для нього оберуть іншу дату в червні або в липні.