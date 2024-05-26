FT: У G7 підтримують ідею закривати кредит для України російськими замороженими активами

Міністри фінансів G7 підтримали ідею надати кредит Україні під заставу прибутку від заморожених російських активів. Це може забезпечити фінансування України після 2024 року.

Про це пише Financial Times з посиланням на проєкт комюніке.

Обговорення міністрів ґрунтувалися на пропозиції Вашингтону — надати Україні кредит на $50 мільярдів, який погашатимуть за рахунок прибутку від активів російського Центрального банку на суму понад $200 мільярдів, які перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Міністри фінансів представлять лідерам G7 варіанти формування кредиту перед самітом у червні.

Країни «Великої сімки» хочуть забезпечити фінансування Києва з перспективою на майбутнє, оскільки по обидва боки Атлантики відбудуться важливі вибори.