Спецкомісія перевірить Почаївську лавру — нею користується УПЦ МП

З 3 до 29 червня комісія має перевірити збереження нерухомого майна заповідника, яке в грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.

До комісії включили:

начальницю відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини Мінкультури Ольгу Рутковську (голова комісії);

директора Кременецько-Почаївського заповідника Василя Ільчишина і його заступника Ігоря Деревінського;

представника ДСНС із Тернопільщини Віталія Гмирю;

працівницю заповідника Ольгу Деревінську;

професора Західноукраїнського національного університету Оксану Дячок;

головну спеціалістку відділу майна Мінкультури Тетяну Ромашко;

працівницю департаменту культури Тернопільської ОВА Наталію Собкович.

До комплексу споруд Почаївської лаври належать Свято-Успенський собор (1771—1782 роки), Підземний храм на честь Йова Почаївського (1774 рік), Келії (1771—1780 pоки), Церква Всіх Святих, Архієрейський дім, Надбрамний корпус (Святі ворота), Церква преподобних Антонія та Феодосія Печерських, Церква Похвали Пресвятої Богородиці (Тепла церква), Дзвіниця заввишки 65 м, будинок Почаївської духовної семінарії, храм на честь Великомучениці Варвари, Троїцький собор, каплиця на честь 400-річчя перенесення Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, Преображенський собор (2013 рік).