Президент підписав указ про введення санкцій проти деяких російських медіа

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти низки російських медіа та компаній, зокрема з тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в указі № 340/2024 на сайті глави держави.

Указ затверджує рішення РНБО України від 22 травня «Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти 68 юридичних і двох фізичних осіб.

Серед іншого санкції введені проти телекомпаній «НТВ Плюс», «Перший канал. Всесвітня мережа», «Звєзда», «ТНТ-Телемережа», «Петербург», «Рен ТВ», ТРК «Крим», газет «Ізвєстія», «Московський комсомолець» та інших.

Контроль за виконанням рішення здійснюватиме секретар РНБО Олександр Литвиненко. Кабмін, СБУ і Національний банк України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.