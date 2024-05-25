NBC News: Північна Корея і росія можуть планувати військову провокацію перед виборами у США

Північна Корея і росія можуть готувати масштабну військову провокацію в жовтні — перед початком президентських виборів у США.

Про це повідомив канал NBC News із посиланням на низку американських високопосадовців.

Американські чиновники також готуються до того, що Північна Корея може вдатися до «найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття» напередодні президентських виборів у США — імовірно, за наполяганням російського лідера володимира путіна, кажуть джерела.

За їхніми словами, цей час можуть обрати, щоб створити неспокій в іншій частині світу, «поки американці вирішують, кого відправити назад у Білий дім».

«Ми не сумніваємося, що Північна Корея буде провокувати цього року. Питання лише в тому, наскільки ескалаційною вона буде», — заявив представник американської розвідки.

Журналісти зауважили, що адміністрація Байдена дедалі більше стурбована тим, що посилення військового альянсу між путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяну і посилити напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Оскільки найближчими тижнями очікується, що путін відвідає КНДР і зустрінеться з Кім Чен Ином, офіційні особи США вважають, що вони зміцнять нову угоду про розширення передачі військових технологій Пхеньяну.