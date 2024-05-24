Речник Східного угруповання ЗСУ Череватий очолив державне інформагентство Укрінформ

Міністерство культури та інформаційної політики 24 травня змінило генерального директора державного інформагентства Укрінформ. Ним став речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«У воєнний час головним його завданням є висвітлення в міжнародному інформаційному просторі українського опору та зосередження світової уваги на питаннях підтримки нашої держави», — зазначив голова Мінкультури Ростислав Карандєєв.

Череватий — фахівець зі стратегічних комунікацій, кандидат політичних наук. Від початку повномасштабного вторгнення, будучи заступником зі стратегічних комунікацій тодішнього командувача оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Олександра Сирського, організував у Києві Інформаційний штаб.

Згодом працював речником Східного угруповання військ Збройних сил України. У січні 2024 року увійшов до складу секретаріату Національної спілки журналістів України.

30 квітня 2024 року він був призначений начальником кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На посаді гендиректора Укрінформу він змінив Олексія Мацуку, який очолював агентство з листопада 2023 року.

Сам Мацука в коментарі «Детектору медіа» сказав, що йде з посади за станом здоровʼя та у звʼязку «з появою ідей нових проєктів», що він має намір розвивати. Він також додав, що поки не знає, чи будуть ці проєкти реалізовані в Укрінформі, чи в інших медіа.