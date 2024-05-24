Саміт НАТО наступного року відбудеться в Гаазі

Саміт Північноатлантичного альянсу влітку 2025 року прийматиме нідерландське місто Гаага.

Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, саміт відбудеться у конференц-центрі «Всесвітній форум» у Гаазі з 24 до 26 червня 2025 року.

«Ми вдячні Нідерландам за те, що вони погодилися вперше прийняти в себе цю зустріч», — додав він.

Столтенберг зазначив, що на саміті лідери країн-членів ухвалять рішення щодо подальшого зміцнення Альянсу й адаптації до середовища безпеки, яке швидко змінюється.

Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот і мер Гааги Ян ван Занен також підтвердили дату й місце проведення саміту НАТО.

Цьогоріч лідери країн НАТО зберуться на ювілейний 75-й саміт у Вашингтоні з 9 до 11 липня.