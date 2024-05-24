В одній із земель Німеччини у школах почнуть вивчати українську як другу іноземну

З наступного навчального року у школах Гессена планують розпочати вивчення української як другої іноземної мови. Це перша федеральна земля Німеччини, яка вирішила піти на такий крок.

Про це пише Deutsche Welle.

Земельне міністерство у справах культів, яке відповідає також за освіту та культуру, 24 травня оголосило конкурс на заповнення вакансій майбутніх спеціалістів та вчителів. Вивчення української у школах Гессену має розпочатися з наступного навчального року (2024/2025).

У Німеччині фіксуються непоодинокі випадки, коли українські школярі-біженці змушені залишати навчання у гімназіях та переходити до школи нижчого рівня саме через необхідність вчити німецьку мову та відсутність знань другої іноземної мови, окрім англійської.

Це позбавляє школярів можливості отримати Abitur — атестат, необхідний для вступу до вищого навчального закладу. Хоча в школах інших федеральних земель також існують окремі мовні програми для вивчення української мови, вона не є обовʼязковою для вивчення другою іноземною мовою.

Спершу вивчення української буде пілотним проєктом: перші школи, де навчається багато українських учнів, мають розпочати випробувальний етап наступного навчального року. Подібний пілотний проєкт наразі реалізується з турецькою мовою.