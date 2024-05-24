Дослідження: У США вживання марихуани вперше перевищило споживання алкоголю

Уперше кількість американців, які вживають марихуану майже щодня, перевищила кількість тих, хто щодня пʼє алкоголь. Така зміна відбувалася протягом приблизно 40 років, оскільки рекреаційне вживання марихуани стало більш масовим і легальним майже в половині штатів США.

Про це свідчить аналіз даних загальнонаціональних опитувань з 1979 до 2022 року.

За аналізом даних опитувань, у 2022 році приблизно 17,7 мільйона людей повідомили про вживання марихуани щодня або майже щодня. Водночас про щоденне вживання алкоголю повідомили 14,7 мільйона американців. У 1992 році щоденне споживання канабісу досягло найнижчого рівня — менш ніж мільйон людей повідомили, що курять марихуану майже щодня.

Алкоголь завжди вживався ширше, однак 2022 рік став першим, коли настільки високий рівень вживання марихуани затьмарив щоденне або майже щоденне вживання алкоголю, сказав автор роботи, дослідник політики щодо канабісу з Університету Карнегі-Меллона Джонатан Колкінс.

«Приблизно 40% споживачів марихуани вживають її щодня або майже щодня — ця поведінкова модель більше подібна до тієї, що викликає споживання тютюну, ніж на ту, котру спричиняє звичайне вживання алкоголю», — сказав Колкінс.

З 1992 до 2022 рік показник щоденного або майже щоденного вживання марихуани на душу населення зріс у 15 разів. У дослідженні Колкінс визнав, що люди, можливо, стали більш відкритими до того, щоб повідомити про вживання марихуани, оскільки зростає суспільне прийняття і визнання споживання конопель. Це своєю чергою може призвести до ще ширшого вживання.

Дослідження свідчить, що люди, які часто вживають марихуану, схильні до того, щоб стати від неї залежними. Дедалі більше людей опиняються під ризиком розвитку проблемного вживання канабісу або залежності.

«Вживання марихуани час від часу також підвищує ризик розвитку психозу, повʼязаного зі вживанням марихуани, — важкого стану, коли людина втрачає звʼязок з реальністю», — Associated Press цитує слова професора психіатрії Медичної школи Університету Меріленда Девіда Гореліка, який не брав участі у досліджені.

Наразі в більшості штатів легалізоване вживання марихуани в рекреаційних або медичних цілях, хоча загалом вона залишається незаконною на федеральному рівні.