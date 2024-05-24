Телескоп «Джеймс Вебб» допоміг дослідникам знайти три галактики з раннього Всесвіту

За допомогою даних від космічного телескопа «Джеймс Вебб» дослідники NASA виявили три галактики, які, ймовірно, активно формувалися, коли Всесвіту було лише 400—600 мільйонів років. Зараз йому близько 13,8 мільярда років.

Про це пише NASA.

Галактики оточені газом, який, на думку дослідників, майже повністю складається з водню та гелію — найдавніших елементів, що існували в космосі. Прилади телескопа також виявили незвичайну кількість щільного газу навколо цих галактик — він сприяє утворенню нових зірок у галактиках.

«Ми відходимо від картини галактик як ізольованих екосистем. На цьому етапі історії Всесвіту всі галактики тісно повʼязані з міжгалактичним середовищем, з його нитками та структурами первозданного газу», — зазначила співавторка дослідження Сімона Нільсен.

Формування галактики в ранньому Всесвіті (концепція художника). James Webb Space Telescope

Всесвіт був зовсім іншим через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, газ між зірками і галактиками був здебільшого непрозорим (прозорим він став лише за мільярд років після Великого вибуху завдяки тому, що зірки й галактики нагрівали та іонізували його).

Зіставивши дані телескопа «Джеймса Вебба» з моделями утворення зірок, дослідники також зрозуміли, що ці галактики переважно мають популяції молодих зірок.

«Той факт, що ми бачимо великі газові резервуари, також свідчить про те, що галактики ще не встигли сформувати більшість своїх зірок», — додав один з науковців.

Телескоп «Джеймс Вебб» продовжить свою місію в космосі й допомагатиме дослідникам знайти відповіді на запитання, скільки космічного газу розташовано поблизу центрів галактик чи на їхніх околицях, чи містить газ важчі елементи тощо.