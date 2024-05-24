У Києві відкрили пішохідний міст між парком «Наталка» та островом Оболонський

У столиці відкрили пішохідний міст між парком «Наталка» та островом Оболонський, а також рекреаційну зону на острові.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, конструкції для пішохідного мосту виготовили ще на підприємстві «Азовсталь» у Маріуполі, їх завезли в Київ за кілька тижнів до початку повномасштабної російсько-української війни.

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Будівництво мосту почали у 2021 році, але через широкомасштабне російське вторгнення його призупинили. Роботи відновилися навесні минулого року, тоді також розпочали облаштування рекреаційної зони.

За словами міського голови, звели міст за гроші іноземних та українських меценатів.

У січні 2023 року Віталій Кличко заявив, що Київ отримав кошти на продовження будівництва пішохідного мосту від Метрополії Великого Парижу. Оболонська РДА на запит кількох медіа повідомляла, що йдеться майже про 20 мільйонів гривень.

У квітні 2024 стало відомо, що Оболонська районна державна адміністрація витратить приблизно 20 мільйонів гривень на добудову мосту, про що свідчить тендер на сайті Prozorro.