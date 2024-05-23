США визнали Кенію ключовим союзником поза НАТО. Що це означає

США визначили Кенію ключовим союзником поза НАТО, йдеться на сайті Білого дому.

У відомстві наголосили, що це вперше такий статус отримала африканська країна на південь від Сахари.

«Це потужний символ тісних відносин між нашими двома країнами, і ми вітаємо посилення співпраці в галузі безпеки і спільних пріоритетів, про які свідчить цей крок», — зазначили у Білому домі.

В адміністрації Байдена також наголосили, що таким рішенням вони хочуть продемонструвати Кенії повагу щодо залучення країни до вирішення регіональних і глобальних проблем.

Як пише Reuters, цей крок формалізує зрушення, які спостерігаються в останні роки, коли Кенія все більше наближається до американської орбіти, в тому числі завдяки більш тісній співпраці щодо Сомалі.

Politico наголошує, що новий статус — це підвищення рівня відносин між двома країнами, яке може дати Вашингтону більший вплив у Східній Африці. Обидві країни вже давно співпрацюють у сфері боротьби з тероризмом, спільно протидіючи терористичному угрупованню «Аль-Шабаб», яке протягом десятиліть здійснює смертоносні напади в регіоні.

Кенія також входить до складу Контактної групи з питань оборони України, коаліції з близько 50 країн, які регулярно зустрічаються для координації дій щодо того, як найкраще озброїти Київ проти Москви.

Зміцнення звʼязків між Вашингтоном і Найробі відбувається в той час, коли адміністрація Байдена стурбована посиленням впливу Китаю на африканському континенті, на додаток до звʼязків росії з Кенією.