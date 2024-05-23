НБУ хоче обмежити вихідні перекази між фізособами до 100 тисяч гривень на місяць

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (вони ж р2р-перекази).

Про це повідомили представники НБУ на зустрічі зі ЗМІ, передає LIGA.net.

Планується, що ліміти на вихідні р2р-перекази можуть скласти до 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

При цьому обмежувати вхідні транзакції не планують, аби не ускладнювати діяльності, наприклад, волонтерам. До того ж за наявності підстав та підтверджень ліміти, як виняток, можуть і збільшувати.

Також у рамках протидії тіньовим платежам регулятор планує ввести для фінкомпаній вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде привʼязаний до відсотків операцій від суми платежів.

Чому хочуть ввести обмеження

За даними Нацбанку, обсяги тіньових переказів можуть становити мільярди гривень. Для цього, зокрема, використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів р2р-переказів по системі, а також зростання кількості карток, з яких здійснюються такі перекази, та середніх сум переказу в окремих банків-емітентів. Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ щодо виявлених дропів — це понад 10 тисяч клієнтів лише за жовтень — грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4 000 скомпрометованих карток за цей самий період.

За оцінками аналітиків CASE Україна, держава втрачає орієнтовно не менше 100 мільярдів гривень на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати «у конвертах» тощо.

У перспективі після зміни законодавства можливе створення реєстрів карток, які використовували для таких карток з подібними операціями.