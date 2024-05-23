WP: OpenAI не шукала копії голоса Скарлетт Йоганссон для ChatGPT. Раніше акторка обурилася, що голос боту надто схожий на її

Торік американська технологічна компанія і розробник штучного інтелекту OpenAI оголосила кастинг серед акторів озвучування, щоб дати природній голос своєму чат-боту ChatGPT. Заявник мав лише кілька критеріїв: актори не повинні бути членами профспілки, вони мають звучати на вік від 25 до 45 років, а їхні голоси повинні бути «теплими, привабливими й харизматичними». Водночас компанія не наполягала на схожості з голосом актриси Скарлетт Йоганссон.

Про це The Washington Post повідомили люди, залучені до процесу відбору кандидатів. Також видання ознайомилося з дотичними документами.

На початку цього тижня OpenAI тимчасово прибрала голос Sky у чат-боті ChatGPT, оскільки багато користувачів помітили, що він дуже схожий на голос героїні фільму Спайка Джонза «Вона» — штучного інтелекту на імʼя Саманта, яку озвучувала акторка Скарлетт Йоганссон. За сюжетом чоловік закохується у штучний інтелект.

Голос під назвою Sky став частиною нової версії чат-бота ChatGPT — GPT-4o, яку OpenAI запустила минулого тижня. Оновлений чат-бот може відповідати на усні запитання користувачів, імітуючи розмову в реальному часі.

На звʼязок із «Нею» натякнув і генеральний директор OpenAI Сем Альтман. Одразу після виходу нової версії чат-бота він поділився на X однослівним дописом: «Вона». Торік гендиректор компанії Альтман зізнався, що «Вона» — його улюблений фільм.

Неймовірна схожість голосів Sky й акторки Скарлетт Йоганссон призвела до активних обговорень у соцмережах. А сама Йоганссон заявила, що Альтман звертався до неї з проханням надати її голос для ChatGPT, але вона відмовилася. Акторка сказала, що почувши, як штучний інтелект розмовляє голосом, «моторошно схожим на її», була «шокована і розлючена» та вимагала в компанії пояснити, як розробникам вдалося створити настільки подібний голос до її власного. А спекулянти обмінювалися теоріями в соціальних мережах про те, що OpenAI нібито створив Sky, використовуючи кадри з фільму «Вона» або записи голосу Йоганссон.

Однак актрису, яка озвучила Sky, найняли ще за кілька місяців до того, як Альтман зв’язався з Йоганссон. Про це свідчать матеріали документів і записи, з якими ознайомилося видання.

Агент акторки озвучування на умовах анонімності розповів The Washington Post, що під час кастингу чи співпраці в OpenAI жодного разу не згадували ні Йоганссон, ні фільм «Вона». А імʼя Sky обрали, щоб символізувати прохолодне, легке і приємне звучання.

Водночас виконавчий директор Асоціації звукозаписувальної індустрії Америки Мітч Глейзер сказав, що якщо Йоганссон подаватиме позов проти OpenAI, у неї можуть бути вагомі аргументи проти компанії.

Він порівняв справу Йоганссон з тією, яку подала співачка Бетт Мідлер проти автовиробника Ford Motor Co. у 1980-х роках. Ford попросив Мідлер озвучити його рекламу, але після того як вона відмовилася, компанія найняла імітатора. Апеляційний суд США виніс рішення на користь Мідлер, вказавши, що її голос був захищений від несанкціонованого використання.

Утім, партнер і юрист з питань інтелектуальної власності в юридичній компанії Mitchell, Silberberg and Knupp Марк Хамфрі сказав, що будь-яке потенційне журі, ймовірно, повинне буде оцінити, чи можна ідентифікувати Sky як голос Йоганссон.

Водночас є кілька суперечливих факторів не на користь OpenAI, зокрема твіт Альтмана та його прохання до Йоганссон.

«Це просто викликає запитання: якщо використовуючи голос іншої людини, ви не мали наміру, щоб це звучало як Скарлетт Йоганссон, чому ви таки звертаєтеся до неї? Це довелося б пояснити», — сказав Хамфрі.

Водночас одна з керівниць OpenAI Джоан Джанг, «провівши незліченну кількість годин, слухаючи акторку озвучування для ChatGPT», каже, голос Sky зовсім не схожий на Йоганссон, хоча в обох є придихання й сиплість.

Водночас акторка, яка надала Sky голос, сказала, що іноді негативна реакція «сприймається особисто, бо це лише мій природний голос, і мене ніколи не порівнювали з нею люди, які мене знають близько», передав її агент.

Однак вона сказала, що була добре поінформована про те, що означає бути голосом для ChatGPT.

«Хоча це була невідома і, чесно кажучи, моторошна територія для мене як звичайної акторки, це неминучий крок до хвилі майбутнього», — каже вона.