Втомлене обличчя і буряк. Unicode демонструє нові емодзі

Консорціум Unicode продемонстрував превʼю дизайну семи нових емодзі, які зʼявляться у користувачів iPhone та iPad після виходу iOS 18 наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Про це пишуть Unicode і Dexerto.

Серед семи нових емодзі є втомлене обличчя, відбиток пальця, арфа, буряк, дерево без листя, пляма фарби, лопата.

Unicode

Період бета-тестування версії Unicode 16 триватиме до 2 липня. Потім офіційно оголосять набір схвалених нових емодзі. Після завершення перевірки такі компанії, як Apple, Google і Microsoft, мають додати новинки у свої системи.

Unicode — це стандарт, розроблений, щоб забезпечити цифрове представлення символів усіх писемностей світу і спеціальних символів.