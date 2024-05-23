Південна Корея інвестує $19 мільярдів у виробництво мікросхем

Південна Корея спрямовує рекордні для неї $19 мільярдів на зміцнення свого сектора чипів. Це особливо позитивна новина для компаній Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc., які намагаються лідирувати в індустрії, що стає все більш конкурентоспроможною.

Про це пише Bloomberg.

Південнокорейська програма сприянню сектору мікросхем включає, зокрема, фінансову підтримку інвестицій та податкові пільги для виробників.

Акції Samsung у Сеулі зросли на 1,4% після оголошення, яке зробив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, а акції SK Hynix зросли приблизно на 3%.

Рекордна програма підтримки виробників зʼявилася на тлі того, як уряди США і Китаю витрачають мільярди на залучення і стимулювання виробничих проєктів мікросхем. Уряди активно інвестують, оскільки напруженість між Вашингтоном і Пекіном загрожує перервати глобальне постачання компонентів, критичних для більшості сучасних пристроїв і військових технологій.

Мікросхеми використовуються в радіоелектроніці, медицині, авіабудівництві, автомобілебудуванні, військовій промисловості. Без не обходиться виробництво навіть смартфона iPhone.