На аукціоні продали найдорожче у світі перо

На аукціоні продали одне перо нині вимерлого новозеландського птаха гуя за рекордні $28 417.

Про це повідомив аукціонний дім Webbʼs.

Початка ціна на перо становила $3 000, однак до кінця торгів вона на 450% перевершила попередній рекорд — за перо такого ж птаха.

Птах гуя вважався священним для народу маорі. Його пірʼя часто носили як головні убори вожді та їхні сімʼї, а також дарували або продавали. Гуя був невеликим і співочим птахом у Новій Зеландії, який вирізнявся своєю здатністю стрибати та красивим оперенням з білим кінчиком на краю.

У Музеї Нової Зеландії наголошують, що небачений для європейців вид став мішенню для колекціонерів і торговців, і це призвело до вимирання гуя.

Аукціонний дім обрамив перо за УФ-захисним склом і архівним папером, що означає, що воно зможе «прожити» в колекції ще довго.