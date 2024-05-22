Телескоп «Хаббл» показав перлину у волоссі королеви

Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення яскравої спіральної галактики NGC 4689 на відстані 54 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Волосся Вероніки.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Сузірʼя Волосся Вероніки — одне з 88 сузірʼїв, офіційно визнаних Міжнародним астрономічним союзом (IAU), назване на честь історичної постаті — єгипетської королеви Береніки (Вероніки) II.

Таким чином можна сказати, що галактика NGC 4689 перебуває у волоссі королеви, прикрашаючи його, мов перлина.

ESA / Hubble / NASA

На новому зображенні телескопа спіральна галактика має яскраву й сяйливу пляму в ядрі, широкі спіральні відгалуження, вкриті багатьма темними нитками пилу, і рожеві плями на диску, які позначають зони зореутворення.