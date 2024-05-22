Китай увів санкції проти 12 збройових компаній США

Влада Китаю 22 травня запровадила санкції проти 12 виробників зброї зі Сполучених Штатів та їхніх керівників.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ КНР.

У міністерстві заявили, що протягом тривалого часу США нібито ігнорують «неупереджену позицію» Китаю щодо війни в Україні, запроваджують «протиправні» односторонні санкції через «фактори, повʼязані з росією» та вдаються до «залякування та економічного примусу».

Також у Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито «підриває суверенітет і територіальну цілісність» Китаю.

Під обмеження потрапили:

Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

Lockheed Martin Aeronautics;

Javelin Joint Venture;

Raytheon Missile Systems;

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;

General Dynamics Information Technology;

General Dynamics Mission Systems;

Intercoastal Electronics;

Systems Research and Simulation;

Iron Mountain Solutions;

Applied Technology Group;

Arciont.

Вищим керівникам усіх компаній заборонено вʼїзд на територію Китаю. Їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.