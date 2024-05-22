Хмельницький суд дозволив першим двом засудженим мобілізуватися

Хмельницький міський районний суд 21 травня почав розглядати перші подання про умовно-дострокове звільнення вʼязнів, щоб ті пішли служити в Збройні сили України за контрактом. Перші двоє чоловіків отримали дозвіл на мобілізацію в Національну гвардію.

Про це повідомляє портал «Судова влада».

Йдеться про двох чоловіків 2000 та 1981 років народження, які були засуджені за крадіжки до повномасштабного вторгнення на 4 роки і 9 місяців та на 5 років і 5 місяців відповідно. Подання від них до суду надійшли з Хмельницького слідчого ізолятора.

У тексті ухвал ідеться, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоровʼя, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обовʼязків. Це є однією з основних умов для звільнення та подальшої мобілізації.

Чоловіків вже доставили до підрозділів Національної гвардії. На їхніх командирів на один рік поклали обовʼязок адміннагляду за ними. Чоловікам заборонено перебувати поза межами дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

З 22 травня Хмельницький міський районний суд почав розглядати ще 50 таких клопотань.

Детальніше про мобілізацію засуджених

17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Закон передбачає можливість для увʼязнених вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом.

Однак такою можливістю можуть скористуватися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Водночас засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство, тероризм і держзраду мобілізуватися не зможуть. Також не дозволять замінити покарання на можливість воювати засудженим за порушення правил дорожнього руху у стані спʼяніння і за особливо тяжкі корупційні злочини.

Щоб потрапити в ЗСУ (і виключно на контракт), вʼязні мають написати заяву, пройти ВЛК, оцінку психічного стану, отримати від суду дозвіл, а потім зʼявитися в ТЦК. Військова частина сама вирішуватиме, чи готова мобілізувати увʼязненого.

За дезертирство — від 5 до 10 років позбавлення волі додатково до невідбутого строку за попереднім вироком.

Що казали у Мінʼюсті

Міністр юстиції Денис Малюська раніше повідомляв, що у відомстві очікують, що мобілізація засуджених дозволить залучити до лав Збройних сил 10—20 тисяч людей.

Його заступниця Олена Висоцька 21 травня заявила, що заяви на службу в ЗСУ за контрактом подали понад 3 тисячі засуджених. За її словами, це прогнозована цифра. Під час попередніх опитувань майже 4,5 тисячі українських увʼязнених підтримали пропозицію звільнити їх від покарання за умови підписання контракту.