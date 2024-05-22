Дослідження: половина світу обмежена у свободі слова

Британська міжнародна правозахисна організація Article 19 опублікувала щорічний звіт про свободу вираження поглядів, у якому зʼясувала: половина населення світу не може вільно висловлювати свою думку.

На глобальному рівні свобода слова перебуває в стагнації. Кількість людей, які зіткнулися з «кризою» свободи слова та інформації, стала найвищою в цьому столітті після різкого зростання з 34% у 2022 році до 53% у 2023 році.

«Жодного разу за останні 20 років стількох людей не позбавляли переваг відкритого суспільства, як-от можливості висловлювати свої думки, мати доступ до вільних засобів масової інформації чи брати участь у вільних і відкритих виборах», — наголосив виконавчий директор Article 19 Куїнн МакК’ю.

В Україні, за даними звіту, свобода вираження поглядів перебуває під обмеженнями. Україна посіла 99 місце в рейтингу свободи слова від Article 19 із всього 161 країни. Натомість у трійці лідерів — Данія, Швейцарія та Швеція.

Автори звіту особливо стурбовані погіршенням ситуації в Індії за останні 10 років, у час правління премʼєр-міністра Нарендри Моді. Тому вони вважають, що в Індії ситуація зі свободою слова стала кризовою.