Рада ухвалила введення відповідальності за неналежне утримання цивільних укриттів

Верховна Рада проголосувала в першому читанні 265 голосами за законопроєкт № 9362-1, який вносить зміни у кримінальний та адміністративний кодекси, запроваджуючи відповідальність за неналежне утримання й експлуатацію цивільних укриттів і об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Документ встановлює адміністративну відповідальність за порушення вимог утримання укриттів, перешкоджання роботі перевіряючим або перешкоджання самим перевіркам, за невиконання приписів і постанов органів контролю таких споруд та за невиконання законних вимог контролюючих органів. За ці порушення утримувачів укриттів штрафуватимуть.

Держслужбі з надзвичайних ситуацій пропонують надати право складати постанови за вказані порушення.

Кримінальна відповідальність загрожує утримувачам і відповідальним за укриття, якщо порушення вимог утримання та експлуатації призвели до загибелі людини/людей або інших тяжких наслідків. Документ доповнює ст. 270 КК (порушення вимог пожежної або техногенної безпеки), за якою загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.