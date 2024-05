Лауреатами Букерівської премії 2024 року стали німецька письменниця Дженні Ерпенбек і перекладач Майкл Гофманн

Цьогоріч лауреатів Букерівської премії аж двоє: Дженні Ерпенбек стала першою німецькою письменницею, яка отримала цю нагороду, а Майкл Гофманн став першим перекладачем-чоловіком, що став лауреатом Міжнародної Букерівської премії.

Про це повідомляє The Guardian.

Ерпенбек отримала премію 2024 року за «особистий і політичний» роман «Кайрос», а Гофманн — за його переклад з німецької на англійську. Призові £50 тисяч розділять порівну між переможцями.

Кайрос розповідає історію стосунків між людьми на тлі занепаду Східної Німеччини.

«Роман є насиченим згадуванням вистражданого кохання, переплетення особистих і національних трансформацій», — сказала голова журі та телеведуча Елеонора Вахтель.

Переклад Гофманна «передає красномовність і ексцентричність твору Ерпенбек, ритм її складносурядних речень, розлогість її емоційного словникового запасу», додала вона.

Вахтель сказала, що суддівське рішення ухвалили в «повному консенсусі», а остаточна розмова суддів зайняла пів години.

«Мене справді здивувала абсолютна одностайність… це була книга, до якої зверталися всі судді, коли були розбіжності», — каже вона.

«Кайрос» — четвертий роман Ерпенбек. Її друга книга «Кінець днів» у 2015 році отримала премію «Індепендент» за перекладну прозу, яка була попередником Міжнародної Букерівської премії. Її третя робота Go, Went, Gone потрапила в лонглист Міжнародної Букерівської премії 2018 року.

Гофманн також став лауреатом премії «Індепендент» за перекладну прозу — у 1995 році за переклад роману свого батька Герта Гофманна «Той, хто пояснює фільми». Крім того, Гофманн був суддею Міжнародної Букерівської премії у 2018 році, коли Ерпенбек потрапила в лонглист.