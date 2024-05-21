Лауреаткою премії Гонгадзе стала Тетяна Трощинська

У Києві оголосили шосту лауреатку премії імені Георгія Гонгадзе. Цьогоріч нею стала Тетяна Трощинська — журналістка, продюсерка, радіоведуча.

Про це повідомляється на сторінці премії.

Трощинська прийшла в журналістику 1992 року, навчаючись за спеціальністю у КНУ імені Тараса Шевченка, пише «Детектор медіа». Вела випуски новин та програми на «Українському радіо». Пізніше кілька місяців стажувалась у ВВС у Великій Британії. Потім сім років була заступницею головного редактора «ТСН» на каналі «1+1».

З осені 2014 року Трощинська працювала на «Громадському радіо» як редакторка та ведуча програм, а у 2018-му стала керівницею редакції. Також Тетяна — заступниця голови правління ГО «Громадське радіо». По черзі з колегами веде програми «Громадська хвиля», «Кут зору», «Інший ранок», Drive Time, авторські програми «40 нові 20», «Хвостата хвиля» на «Громадському радіо», а також два авторських проєкти, «ОргКультура» та «Емоційний інтелект», на суспільному «Радіо Культура».

У квітні 2024 року Трощинська очолила департамент стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на «Суспільному». До того ж Тетяна — продюсерка суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік», ведуча «Громадського радіо» та «Радіо Культура».

Крім Тетяни Трощинської, також цього року на премію були номіновані керівниця незалежної розслідувальної агенції «Слідство.Інфо» Анна Бабінець і головна редакторка та засновниця видання The Kyiv Independent Ольга Руденко.