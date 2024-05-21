Британець 8 днів ішов пішки з Будапешту до Ужгорода, щоб долучитись до ЗСУ

Британець Маркус Сміт пройшов пішки відстань із Будапешту до Ужгорода, щоб приєднатися до бійців ЗСУ.

Його історію розповіли у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Шлях із Будапешту до Ужгорода зайняв у Сміта 8 діб 6 годин 36 хвилин і 14 секунд.

Сам Маркус з Манчестера. Він розповів, що останні кілька років війна в Україні висвітлюється по всьому світу на телебаченні.

«Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні. На жаль, путін не хоче миру, і я відчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні», — каже британець.

Сміт впевнений, що путін захоче захопити ще більше територій і це може призвести до Третьої світової війни.

«Він продовжить ходити з країни до країни, кажучи: “Я хочу це і це! І це мої правила!” Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні», — розповів Маркус.

Британець наголосив, що у Другій світовій війні Велика Британія вистояла і зберегла свободу саме завдяки допомозі інших країн. Він також сподівається, що чоловіки, які ще вагаються, чи брати зброю в руки, переосмислять свою позицію.