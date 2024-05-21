Іспанія відкликає свого посла з Буенос-Айреса — аргентинський президент бездоказово звинуватив дружину іспанського премʼєра у корупції

Сьогодні іспанський уряд оголосив, що відкликає свого посла в аргентинській столиці Буенос-Айресі. Це сталося після того, як президент Аргентини Хавʼєр Мілей скандально висловився про дружину премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Про це на пресконференції після засідання уряду повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Альбарес, передає RTVE.

19 травня на мітингу в Мадриді, організованому ультраправою партією Vox, президент Аргентини Хавʼєр Мілей назвав дружину іспанського премʼєра Бегонью Гомес «корумпованою». Це викликало масштабне обурення іспанського уряду й політичних партій та загострило кризу в дипломатичних відносинах Іспанії й Аргентини.

Альбарес назвав ці заяви «лобовою атакою» на демократію й іспанські інституції та оголосив, що викликає посла в Буенос-Айресі для консультацій. Зазвичай це є першим кроком у дипломатичному протистоянні — менш серйозним, ніж ухвалене сьогодні рішення.

Тоді міністр закордонних справ зажадав вибачень, попередивши про наслідки, якщо Мілей не забере назад свої слова.

«Уряд залишається пильним, ситуація не змінилася, тому я оголошую, що ми відкликаємо нашого посла в Буенос-Айресі. Посол залишиться назавжди в Мадриді, а Аргентина залишиться без посла», — сказав Альбарес.

У МЗС Іспанії наголошують, що відкликання послів — захід, до якого вдаються дуже рідко. Минулого разу Іспанія відкликала свого посла з Венесуели через дії президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Іспанія не мала представника в Каракасі два роки, до призначення нового посла у 2023 році.

У цьому випадку відбувається те саме — коли Іспанія вирішить, що в Буенос-Айресі знову потрібен представник, необхідно буде знову призначати посла.

Крім того, уряд Іспанії не виключає можливості подальших кроків і більш рішучих заходів, як-от розрив дипломатичних відносин з Аргентиною або оголошення Мілея персоною нон-грата.

Утім, Мілей сьогодні рішучо відмовився вибачатися і ще більше загострив свою риторику.

«У жодному разі. Як я маю вибачатися, якщо напали на мене?» — прокоментував він вимогу голови іспанського МЗС перепросити за свої заяви у бік дружини премʼєра Іспанії.