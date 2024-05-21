Армія ДР Конго заявила, що запобігла державному перевороту. У ньому брали участь іноземці

Війська африканської держави Демократична Республіка Конго 20 травня заявили про придушення спроби державного перевороту й арешт підозрюваних, зокрема кількох іноземців. Імовірного керівника спроби перевороту вбили.

Про це повідомляє Associated Press.

Група конголезців за участі іноземців напала на резиденцію міністра економіки Конго Віталя Камерхе, під час чого загинули три людини, й атакувала Палац Націй, який є офіційною резиденцією президента Фелікса Чісекеді. Події відбувалися у столиці країни — Кіншасі. Урядовим військам після кількох сутичок вдалося ліквідувати частину нападників, а решту затримати.

Журналісти місцевого видання actu30 повідомляють, що бунтівники розмовляли англійською, французькою та мовою лінгала, поширеною в цьому регіоні Африки. На численних відео в соцмережах видно, що у складі бунтівників були білошкірі бійці. Деяких з них затримали, у щонайменше трьох чоловіків паспорти громадянин США.

Із собою у заколотників були прапори Заїру — так називалася ДР Конго із 1971 по 1997 рік, за правління Мобуто Сесе Секо, якого повалили внаслідок заколоту.

Речник армії Конго Сільвен Екенге назвав керівником невдалого перевороту опозиційного політика Крістіана Малангу Мусумарі, який деякий час жив у США. Він був військовим, бізнесменом і керівником Обʼєднаної конголезької партії. У 2017 році у Брюсселі він офіційно заснував уряд «Нового Заїру» у вигнанні. Екенге заявив, що Мусумарі ліквідували під час спроби захоплення президентського палацу.

Посол США в Конго Люсі Тамлін вже заявила, що американська сторона вкрай стурбована повідомленнями про можливу участь своїх громадян у спробі перевороту. Посольство обіцяє співпрацювати зі слідством.