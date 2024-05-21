Politico: У ЄС хочуть почати переговори про членство України в червні

У Брюсселі наполягають на тому, щоб офіційні переговори про членство України в Європейському Союзі стартували вже 25 червня.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Зараз європейські й українські дипломати активно працюють над тим, аби переконати уряд Угорщини погодитися на початок переговорів про вступ України. Вони вирішують із Будапештом питання щодо угорських меншин в Україні.

Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, імовірно, захоче зрушити з місця переговори щодо вступу України до того, як до неї перейде шестимісячне головування в Раді ЄС.

«Було відчуття, що не варто робити цього до виборів [9 червня вибори в Європейський парламент], тому що це могло стати проблемою виборів», — сказав європейський дипломат ЄС.

Україна та проукраїнські сили в ЄС закликають провести міжурядову конференцію між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною — це фактично початок переговорів про членство.

Для цього країни ЄС мають узгодити так звану рамку переговорів. Поки що переговори на технічному рівні проходять успішно, однак Угорщина вимагає більше гарантій щодо покращення правового захисту меншин в Україні.