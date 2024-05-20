Нідерланди передадуть Україні бронемашини YPR-765. Вони забезпечують вогневу підтримку в бою, на них евакуюють поранених військових і доставляють боєприпаси на фронт.
Про це повідомили міністерства оборони України та Нідерландів.
Нову допомогу оголосила міністр оборони Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».
«Зусилля, яких ми доклали останнім часом, окупляться в найближчі місяці. Важливо, щоб усі країни продовжували робити свій внесок у спільні зусилля. Таким чином ми дієво підтримуємо Україну та сприяємо тому, щоб країна взяла верх у боротьбі за свободу», — наголосила вона.
Кількість таких бронемашин, які отримає Україна, не оголошують. Нідерланди наразі вже поставили в Україну 207 бронемашин YPR різних типів.
- 19 квітня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що її країна виділяє €200 мільйонів на ППО й артснаряди для України.