Телескоп «Джеймс Вебб» виявив найвіддаленіше з відомих наразі злиття чорних дір

Міжнародна команда астрономів за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» знайшла докази злиття двох галактик та їхніх масивних чорних дір, коли Всесвіту було лише 740 мільйонів років. Зараз йому близько 13,8 мільярда років.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Взаємодія системи галактик, відомої як ZS7, стала найвіддаленішим злиттям чорних дір, яке коли-небудь бачили вчені.

Астрономи зʼясували, що одна з двох чорних дір має масу, яка в 50 мільйонів разів перевищує масу Сонця. З визначенням маси іншої чорної діри виникли деякі труднощі через те, що вона ховається у щільному космічному газі.

«Безпрецедентна чіткість зображення від «Джеймса Вебба» також дозволила нашій команді просторово розділити дві чорні діри», — пояснила провідна авторка дослідження Ханна Юблер з Кембриджського університету у Великій Британії.

Для вчених поки що загадка, як чорні діри виростають до своїх масивних розмірів. Те, що астрономи знайшли дві такі у ранньому Всесвіті, свідчить: зростання чорних дір мало бути швидким.