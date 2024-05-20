Компанія Blue Origin Джеффа Безоса успішно запустила в космос туристичну ракету

Компанія американського підприємця й мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin вперше за майже два роки перерви успішно запустила туристичну ракету New Shepard з шістьма пасажирами в космос.

Про це повідомили в компанії.

Ракета New Shepard стартувала вчора о 17:36 за київським часом з одного з обʼєктів компанії Джеффа Безоса на приватному ранчо в Техасі. Екіпаж повернувся й успішно приземлився через дві години польоту.

Під час місії ракета досягла швидкості, утричі вищої за швидкість звуку, або понад 3 200 км/год. Капсула з екіпажем відокремилася від ракети, пролітаючи лінію Кармана, яка знаходиться на висоті 100 кілометрів над рівнем моря і визнана межею між атмосферою Землі і космосом.

На піку польоту пасажири пробули кілька хвилин у невагомості й побачили вражаючий вид на Землю з ілюмінаторів кабіни.

На борту були: співзасновник венчурного фонду Мейсон Енджел; засновник французької крафтової пивоварні Brasserie Mont-Blanc Сільвен Широн; інженер-програміст і підприємець Кеннет Хесс; бухгалтерка на пенсії Керол Шаллер; авіатор Гопі Тхотакура і капітан Повітряних сил США у відставці Ед Дуайт, якого у 1961 році тодішній президент Джон Кеннеді обрав першим в історії Сполучених Штатів темношкірим кандидатом в астронавти.

Попри те, що Дуайт завершив навчання в Школі льотчиків-випробувачів ВПС США і отримав рекомендацію Повітряних сил, він зрештою так і не потрапив до Корпусу астронавтів NASA. Згодом він став підприємцем і скульптором.

Зрештою 90-річний Дуайт став найстарішою людиною, яка досягла лінії Кармана.

«Я думав, що це мені не потрібно. Але я збрехав. Мені це дуже, дуже було потрібно. Це досвід, який змінює життя. Це має зробити кожен», — розповів Дуайт про свій досвід польоту.

Ракету відправили у космос в межах туристичної місії NS-25. Цей запуск відбувся після успіху наукової місії без екіпажу в грудні 2023 року — першого польоту ракети після аварії у вересні 2022 року. Загалом це вже сьомий політ Blue Origin у космос з екіпажем.