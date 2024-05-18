Ізраїль повернув тіла трьох заручників, яких ХАМАС викрав 7 жовтня. Серед них — німкеня Шані Лук

Ізраїльські військові під час спецоперації повернули із сектора Гази тіла трьох загиблих заручників, яких бойовики ХАМАС викрали з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року. Серед них — громадянка Німеччини Шані Люк.

Шані Люк приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Гази. Під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня дівчину викрали. Згодом її впізнали на кадрах, де бойовики везуть до Гази оголену непритомну дівчину. Про смерть Шані Люк у полоні ХАМАС стало відомо 22 жовтня. Тоді її тіло вдалося ідентифікувати за знайденим фрагментом черепа — дівчині відрубали голову.

Двоє інших загиблих заручників — це Аміт Бускіла й Іцхак Гелерентер. Усі троє, за словами речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, були на музичному фестивалі Nova на півдні Ізраїлю. Їх вбили, коли вони намагалися втекти від бойовиків ХАМАС у бік кібуци Мефальсім. Потім їхні тіла відвезли до сектора Гази. Раніше вважали, що Бускіла та Гелерентер могли залишитися живими.

Усі три тіла знайшли в ніч проти 17 травня під час спецоперації ЦАХАЛ та ізраїльської спецслужби Shin Bet у секторі Гази. Після ідентифікації тіл заручників про це повідомили їхнім родинам.