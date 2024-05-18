Чому росіянам вдалося швидко захопити села під Вовчанськом. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 17 травня

Про те, чому росіянам вдалось зайняти села на Харківщині, хоч Україна мала можливість готуватися до наступу протягом майже двох років ― пише The Washington Post. Журналісти видання поспілкувалися з військовими, які захищали території на північ від Харкова, зокрема з бійцями 125 бригади Тероборони. Вони звернули увагу на дві фактори ― якісні засоби РЕБ росіян і сам факт того, що близько російська територія. Перший вплинув на ситуацію в день російського наступу. Зазвичай за пересуванням ворога на його території постійно стежили десятки українських дронів, у місцевих штабах Сил оборони було постійне відеоспостереження за прикордонною зоною. Коли ж росіяни вторглися на північ Харківщини вдруге, вони заглушили всі безпілотники, відео просто не було ― українські військові залишились без «очей», а окупанти могли діяти вільніше

Другий фактор ― росіяни могли атакувати тих, хто будував укріплення в безпосередній близькості від кордону. Вони одразу розбивали будівельну техніку, а рити окопи лопатами в місцевому ґрунті складно, бо земля важка і щільна. Якісь укріплення ЗСУ зробили, однак про капітальне будівництво йшлося лише на значній відстані від кордону.

У цієї проблеми є системна причина ― заборона західних партнерів України бити їхньою зброєю по російській території. Інакше українських будівельників ― та й військових ― захистити важко. Росіяни ж таких обмежень не мають і бʼють по оборонцях з усього, що можуть, ― від залпових систем артилерійського вогню до авіабомб. У підсумку росіяни й зайняли доволі слабко укріплені території. Просунутися далі вони не змогли, бо там перепони вже серйозніші, підсумовує видання.

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