Україна видасть Штатам американця, якого на батьківщині розшукують за підозрою в подвійному вбивстві та інших злочинах

У Києві українські правоохоронці заарештували громадянина США, якого на батьківщині підозрюють у подвійному вбивстві та інших злочинах. Прокурори готуються розпочати процедуру передачі цього чоловіка компетентним органам США.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Імʼя підозрюваного не називають, але з матеріалів справи випливає, що це Крейг Остін Ланг, який воював на Донбасі у складі «Правого сектора» та «Грузинського легіону». Американська влада підозрює його у вбивстві подружжя з Флориди та вимагає екстрадиції.

Підозрюваний у подвійному вбивстві у США Крейг Остін Ланг під час затримання в Києві Офіс генерального прокурора

Шевченківський районний суд міста Києва обрав Лангу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня 2024 року.

У березні 2021 року Київський апеляційний суд залишив чинним рішення про екстрадицію Ланга до США, зазначили в Офісі генпрокурора. Це рішення адвокати підозрюваного намагалися оскаржити в Європейському суді з прав людини.

19 квітня 2021 року ЄСПЛ повідомив українському урядові, що, за правилом 39, заявника не можуть екстрадувати під час розгляду справи в Суді.

9 листопада 2023 року ЄСПЛ постановив, що не знайшов порушень норм Європейської конвенції з прав людини у рішенні екстрадувати підозрюваного з України до США. 8 квітня 2024 року рішення ЄСПЛ набуло статусу остаточного.

Після оприлюднення рішення ЄСПЛ Крейг Ланг переховувався від українських органів правопорядку. Втім напередодні, 16 травня 2024 року, співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали підозрюваного у Шевченківському районі столиці.

За матеріалами екстрадиційної справи, підозрюваний двічі проходив військову службу в Україні: протягом півтора місяця у 2016 році та менш як місяць — у 2022-му.

З 16 березня до 29 квітня 2016 він проходив службу із випробувальним терміном як іноземний громадянин.

«Однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв’язку з чим його звільнили з військової служби», — зазначили Офісі генпрокурора.

За інформацією, наданою адвокатами чоловіка, він також проходив службу за контрактом з 27 липня 2022 до 21 серпня 2022 року. Звільнився за власним бажанням.