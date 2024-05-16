TikTok тестує можливість завантажувати годинні відео

TikTok тестує можливість для користувачів завантажувати 60-хвилинні відео. Зараз ця функція доступна обмеженій кількості користувачів у деяких регіонах, робити її доступною для всіх найближчим часом не планують.

Про це пише TechCrunch.

Спочатку застосунок був сервісом для коротких відео — користувачі могли завантажувати лише 15-секундні ролики. Але за кілька останніх років TikTok поступово збільшив цей ліміт. TechCrunch зазначає, що таким чином соціальна мережа намагається конкурувати з платформою YouTube.

Можливість завантажувати довгі ролики спонукатиме творців контенту повністю переходити в TikTok. Збільшення хронометражу роликів також може дозволити розміщувати тут, наприклад, повні епізоди телешоу без потреби розбивати їх на частини.

Багато медіа вже завантажують у TikTok промо ролики та використовують застосунок для залучення глядачів, а збільшений ліміт часу може заохотити їх ділитися більшою кількістю контенту.