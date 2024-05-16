На Закарпатті затримали чоловіка, який при перевірці документів стріляв і поранив патрульного

У Мукачівському районі правоохоронці затримали чоловіка, який декілька разів стріляв у бік патрульних і поранив одного з них.

Про це повідомила Національна поліція України.

Подія трапилась у селищі Кольчино близько опівночі 15 травня. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Seat Ibiza. За кермом був 29-річний чоловік, якого раніше неодноразово притягували до адмінвідповідальності за водіння в нетверезому стані.

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Поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння, однак чоловік на вимоги поліціянтів не реагував і зачинився в авто. Далі він кілька разів вистрілив з травматичної зброї через вікно у бік патрульних і поранив одного з них. Чоловіка одразу затримали, зараз він у СІЗО.

Життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

З місця події вилучили пакет із канабісом та зброю, з якої стріляв нападник, її походження встановлюють. Затриманому повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень поліцейському, йому загрожує до 5 років увʼязнення.