ЄС на цей рік прогнозує зростання ВВП України на 2,9%

Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році.
Про це йдеться в макропрогнозі, оприлюдненому на сайті Єврокомісії.
Після стійкості економіки у 2023 році, зростання сповільниться у 2024-му через «слабкі настрої, нові руйнування енергетичної інфраструктури та нестачу робочої сили».
Зазначається, що війна й надалі послаблюватиме настрої та перешкоджатиме виробничому потенціалу, зокрема в енергетичному секторі, де, за попередніми оцінками, на початку 2024 року було знищено від 30% до 40% енергетичних потужностей.
Згідно із прогнозом, мобілізація у поєднанні з постійним переміщенням людей, які рятуються від війни і всередині країни, і за кордоном, імовірно, і далі спричинятимуть брак робочої сили й матимуть наслідки для обсягів виробництва.
Прогнозується, що інфляція в Україні у 2024-му знизиться до 5,5%, але в 2025 році зросте до 7,8%.
Також Єврокомісія прогнозує зростання ВВП у 2024 році на рівні 1% в ЄС і 0,8% в зоні євро. Водночас у 2025-му очікується, що ВВП у ЄС зросте до 1,6%, а у зоні євро — до 1,4%.
- В оновленому макропрогнозі на 2024 рік НБУ погіршив зростання ВВП з 3,6% до 3%. Проблемою для зростання економіки цьогоріч будуть стримані бюджетні видатки на початку року, блокування західного кордону та руйнування обʼєктів енергетики. Натомість на користь зростання ВВП виступатимуть стабільна робота морського коридору, сприятлива погода та збільшення внутрішнього попиту.