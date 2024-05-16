У росії все активніше спекулюють на тому, що «вже перемогли» Україну. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 15 травня

«Слово «перемога» в Москві зараз усюди. Воно світиться на величезних LED-екранах на ключових транспортних розвʼязках і автошляхах, написане на червоних прапорах, що майорять на вітрі. Його повно на виставці західної техніки, знищеної окупантами в Україні, яку проводять ― де ж іще? ― у місцевому Парку Перемоги». Так починається стаття The New York Times про те, що російські пропагандисти й влада вже активно запевняють суспільство в тому, що росія перемогла. Не лише у війні з Україною ― у війні з усім Заходом, про що свідчать прапорці різних країн на виставці військової техніки. Це ті країни, які надали Києву збройну допомогу.

Приводів для оптимізму в росіян кілька: їхнє становище на полі бою покращилось, економіка загалом стабільна, санкції не дали очікуваного ефекту. «Який там пакет уже санкцій наклали, тринадцятий? ― із посмішкою сказав журналістам один з молодих росіян на Червоній площі. ― І що це змінило?» Сотні тисяч росіян, які залишили країну у 2022-му і 2023-му, поступово повертаються, а їхні життя за рівнем якості переважно такі ж, які були до втечі з росії. Більшість західних брендів, які нібито залишили країну, все одно там так чи інакше присутні ― або ж легко знайти їхні замінники, стверджують співрозмовники видання. Відчуття перемоги на цьому тлі продати легко.

Насправді економіка росії має системні проблеми, які рано чи пізно станут очевидними, пише видання. До різних регіонів країни продовжують прибувати тисячі трун із трупами окупантів ― просто московські еліти наразі цього не відчувають. Однак навіть опозиційно налаштовані росіяни сприймають політичне майбутнє своєї країни похмуро. Що довше править путін, то більшим стає страх, що ніхто інший з управлінням країною не впорається. «Коли він помре, мабуть, люди плакатимуть, як плакали після смерті Сталіна», ― зізнається співрозмовник NYT. Поки що ж люди тішаться бодай тимчасовою ілюзією тріумфу.

Тим часом успіхи росіян на полі бою всерйоз стурбували США, пишуть ті ж The New York Times в іншій публікації. Якщо 18 місяців тому в Білому домі обговорювали, чи зможе Україна випхати окупантів з усієї своєї території, то тепер там міркують, наскільки Київ далекий від програшу. Колись бліді перспективи путіна тепер здаються значно загрозливішими, зокрема тому, що росіяни виправили кілька зі своїх помилок, помітних на початку повномасштабного вторгнення. Вони відновили активне виробництво зброї та реальніше оцінюють власні сили. Досягли успіхів у збитті GPS-орієнтованих снарядів і зараз переважають у «війні дронів». Також далися взнаки невдачі України: затримки із поставками зброї від Заходу і проблеми мобілізації.

Високі шанси того, що невдовзі росія вийде на пік своїх військових можливостей і почне поступово слабшати, стверджує військовий аналітик Майкл Кофман. На початку наступного року Москва вже буде далеко не таким загрозливим опонентом: дадуться взнаки й проблеми в економіці, і виснаження резервів. Однак невідомо, де на той момент пролягатиме лінія зіткнення в Україні. Чимало американських аналітиків, опитаних виданням, сходяться на думці, що наступні кілька місяців будуть критично важливими в цій боротьбі. Якщо Україна не зможе втримати фронт і знову почати відсувати росіян за лінію кордону, можливо, все завершиться мирними переговорами на невигідних для Києва позиціях, підсумовує видання.

Також варті уваги матеріал Politico про те, як путін старанно вихваляє Китай перед візитом до Пекіну, і текст Reuters про прохолодну реакцію багатьох українців на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена в київському барі. Чимало людей сходяться на тому, що Блінкен не відчув настроїв українців: на тлі нових воєнних викликів зараз не час для пісень.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]