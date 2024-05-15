Телескоп «Хаббл» святкує 15-ту річницю своєї ширококутної камери — вона зробила чимало відкриттів

Космічний телескоп «Хаббл» отримав новий погляд на Всесвіт за допомогою камери Wide Field Camera 3 — їй виповнилося 15 років. З нагоди її «дня народження» астрономи показали одні з перших зображень, зроблених з використанням WFC3.

Wide Field Camera 3 вивчає різноманітні космічні обʼєкти та явища: від молодих і надзвичайно віддалених галактик до набагато більш близьких зоряних систем та нашої Сонячної системи.

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Головна особливість WFC3 — здатність охоплювати електромагнітний спектр від ультрафіолетового (UV), видимого світла до ближнього інфрачервоного (NIR).

Наприклад, камера WFC3 допомогла астрономам встановити новий рекорд найдальшої наднової типу Ia. Наднова, названа на честь американського президента Вудро Вільсона, вибухнула понад 10 мільярдів років тому.

До того ж WFC3 знайшла четвертий і пʼятий супутники, що обертаються навколо крижаної карликової планети Плутон, а ще 14-й супутник далекої синьо-зеленої планети Нептун. Загалом за допомогою цієї камери астрономи зробили чимало відкриттів.