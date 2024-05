Відсоток збиття ракет українським ППО за рік суттєво впав. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 14 травня

Про нестачу в України засобів ППО свідчить відсоток збитих російських ракет, ідеться в дослідженні The New York Times. Видання проаналізувало статистику збиття російських ракет із травня минулого року, коли ППО знешкоджували 80%, до цього квітня, коли збили менше ніж половину із запущених агресором цілей. Частково це повʼязано з тим, що росіяни стали активніше використовувати ракети C-300 та C-400, на збиття яких в оборонців вкрай мало часу. Однак брак снарядів ППО ― масштабніша проблема, пише видання з посиланням на українських співрозмовників. Зокрема, через це росіянам вдалося знищити у квітні Трипільську ТЕЦ: вони запустили 11 ракет, ЗСУ збили сім, потім закінчились снаряди.

Не всі російські атаки Україна може відбити в принципі, пише видання. Наприклад, росія має стільки ракет C-300, що на захист від них не вистачить навіть десятків Patriot. Утім, кілька таких систем тому ж Харкову, наприклад, значно б допомогли, пише видання: вони б могли захистити найважливіші обʼєкти чи зарадити при атаках на житлові квартали. Тим часом українські військові іноді змушені просто спостерігати, як російська ракета летить у заданому агресором напрямку, підсумовує видання.

Також варті уваги текст The New York Times про те, як росіяни знайшли шпарину в українській обороні й пройшли в Очеретине, матеріал The Washington Post про поведінку росіян в повторно окупованих регіонах Харківщини: тепер, за словами місцевих, окупанти поводяться значно жорстокіше. А видання The Wall Street Journal випустило текст про невдах із Західної Європи, яких росія вербує для диверсійної роботи в своїх інтересах.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]